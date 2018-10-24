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      Обновляя уличное освещение, мы заботимся о безопасности и комфорте киевлян, – Кличко

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко

      Мэр Киева Виталий Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook видеоролик, в котором показано новое освещение Набережного шоссе в столице.

      "Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры. Уже модернизировали освещение на более 230-ти объектах. Это делает движение на улицах более комфортным и безопасным, а городу позволяет экономить на электроэнергии до 30 процентов бюджетных средств", – написал мэр столицы.

      Он напомнил, что только в течение последних месяцев в Киеве установили современное LED-освещение на бульварах Дружбы народов и Вернадского, улицах Жилянской, Саксаганского и других. "Озаренным теперь выглядит и Набережное шоссе", – отметил Виталий Кличко.

      Напомним, за два года, с начала реализации программы по модернизации наружного освещения, в Киеве заменили 8632 устаревших светильника на современные LEDы. Более 2500 из них установили в 2017 году. 6100 – в этом году.

      К концу 2018-го в столице планируют обновить еще более 3000 светильников.

      LED-освещение установлено на бульварах Дружбы Народов, Академика Вернадского, улицах Саксаганского, Жилянской, Московской, Полковника Затевахина, Коноплянской, Парково-Сырецкой, Выборгской, Дорогожицкой, Железнодорожной, на Набережном шоссе.

      Продолжаются работы по замене наружного освещения на Северном мосту, улицах Анны Ахматовой, Голосеевской, Героев Севастополя, Космонавта Волкова, Чернобыльской, Машиностроительной, Тараса Шевченко и других.

      Теги: Новости Киева Дороги Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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