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Обобрали до нитки: известный писатель Чак Паланик стал жертвой мошенников

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Чаку Паланику вероятно придется продать дом, чтобы некоторое время "держаться на плаву"
Чаку Паланику вероятно придется продать дом, чтобы некоторое время "держаться на плаву" / 24smi.org

Известный американский писатель украинского происхождения Чак Паланик стал жертвой мошенников. Автора мировых бестселлеров обвел вокруг пальца бухгалтер литературного агентства "Donadio & Olson", которое представляло писателя.

Компания присвоила 3,4 миллиона долларов, передает The Bookseller.

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Бухгалтера арестовали за подделку документов с 2011 года, с помощью чего он скрывал хищения.

Похоже, что мою оплату по крайней мере мои последние две, а возможно, и четыре книги – было украдено, поэтому у меня не остается никаких резервов для написания следующей книги,
– отметил писатель.

Паланик также добавил, что, чтобы "остаться на плаву" до тех пор, когда начнет поступать прибыль за новую книгу, ему вероятно придется продать свой дом.

"Письмо с самого начала было моим способом экономить деньги, потому что если пишешь, то не тратишь. Поэтому эта ситуация возвращает меня к письму", – добавил он.

Теги: LifeStyle Мошенничество Литература
Источник: 24 Канал
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