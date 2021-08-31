Ободранные стены и антисанитария: показали ужасные условия общежития Одесского университета

В сети 31 августа обнародовали видео, где показали неудовлетворительные условия в общежитии Одесского национального экономического университета. Там один из студентов прошелся по комнате и констатировал, что однозначно желает съехать.

Речь идет об общежитии на улице Черняховского. Кроме неудовлетворительных условий, на видео виден и ужасный беспорядок, который устроили в комнате.

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Ручка дверей в общежитии вуза в Одессе: смотрите видео телеграмму "Одесса info"

Показал все, что мог

На первой записи парень показывает лишь ручку двери, которая почти полностью вырвана. впоследствии он устраивает экскурсию в прачечную и кухню.

Рукомойник там стоит на ободранном каркасе, который уже почернел. Вероятно это из-за плесени, которая появилась вследствие сырости. Такая же Черная грязь видна на полу и щелях между плиткой на стенах.

Финалом демонстрации общежития является поход в комнату, куда поселили автора роликов. Он показывает, что комната в довольно запущенном состоянии. Парень жалуется на общий вид и спрашивает – "теперь видите, почему я хочу съехать?". Однако стоит отметить, что в комнате установлен новый детектор дыма.