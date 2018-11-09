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      Обокрали автомобиль украинского певца Арсена Мирзояна: фото

      26 Читати новину українською
      Украинский певец Арсен Мирзоян
      Украинский певец Арсен Мирзоян / aif.ua

      В пятницу, 9 ноября, ограбили машину известного украинского певца Арсена Мирзояна.

      Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фотографию своего автомобиля с разбитым стеклом.

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      "Доброе утро! Грустить некогда", – написал певец в социальной сети.

      Что именно украли из его машины, Мирзоян не знает и в комментариях он не стал рассказывать подробности инцидента.

      И все же певец решил пошутить, что он "не исключение и наконец до него дошла очередь".

      Коментар Арсена Мірзояна
      Коментарий Арсена Мирзояна

      Поклонники Арсена Мирзояна начали сочувствовать ему и даже предложили дать координаты мастера, который быстро установит новое стекло.

      Напомним, что весной этого года украинский певец Арсен Мирзоян устроил ДТП в Киеве. Мужчина на скорости протаранил ситилайт со своей афишей в момент когда ведущая Мила Еремеева снимала свой влог.

      Кто такой Арсен Мирзоян?
      Это известный украинский певец, который является автором всех своих песен. Арсен Мирзоян получил известность после участия в проекте "Голос страны". Сейчас артист выпустил два альбома – "Пуговицы" и "Необычные места". В 2017 году Арсен Мирзоян женился на Антонине Матвиенко. Звездная пара воспитывает двух дочерей, одна из которых – от первого брака певицы.

      Теги: Новости Украины Авто Музыка Ограбления
      Источник: 24 канал
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