Обольстительная Даша Астафьева обнажилась в чувственной фотосессии

Певица Дарья Астафьева – одна из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Кроме того, Даша часто демонстрирует поклонникам свои эпатажные и пикантные фото в социальных сетях.

Астафьева опубликовала новые фотографии в нежном образе на своей странице в Instagram.

Читайте также: Даша Астафьева засветила стройные ноги в мерцающем платье: фото

Так, артистка позирует на фото топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками.

"Давай, лето, мы в тебя верим", – написала под фото певица.

Некоторые сторонники отметили в комментариях, что Астафьева вдохновляет их: "Насколько красивой может быть женщина без макияжа", "Невероятная с веснушками" и другие.



Даша Астафьева / Все фото – Instagram