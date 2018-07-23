Обольстительная Даша Астафьева обнажилась в чувственной фотосессии
Певица Дарья Астафьева – одна из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Кроме того, Даша часто демонстрирует поклонникам свои эпатажные и пикантные фото в социальных сетях.
Астафьева опубликовала новые фотографии в нежном образе на своей странице в Instagram.
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Так, артистка позирует на фото топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками.
"Давай, лето, мы в тебя верим", – написала под фото певица.
Некоторые сторонники отметили в комментариях, что Астафьева вдохновляет их: "Насколько красивой может быть женщина без макияжа", "Невероятная с веснушками" и другие.
Даша Астафьева / Все фото – Instagram
Источник: 24 Канал
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