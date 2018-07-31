Обольстительная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами: фото
23-летняя британская модель Деми Роуз покорила сеть своими соблазнительными фотографиями, на которых часто демонстрирует фигуру.
Деми Роуз опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
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Девушка разлеглась посреди матраса на лодке и позирует в розовом бикини. Как известно, сейчас модель отдыхает в Греции.
"Жизнь красива, и есть много причин улыбаться", – прокомментировала фотографию Деми Роуз.
Деми Роуз / Instagram
Источник: 24 Канал
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