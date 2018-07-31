Обольстительная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами: фото

23-летняя британская модель Деми Роуз покорила сеть своими соблазнительными фотографиями, на которых часто демонстрирует фигуру.

Деми Роуз опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

Читайте также: "Голые" платья голливудских звезд, которые вас удивят: фото 18+

Девушка разлеглась посреди матраса на лодке и позирует в розовом бикини. Как известно, сейчас модель отдыхает в Греции.

"Жизнь красива, и есть много причин улыбаться", – прокомментировала фотографию Деми Роуз.



Деми Роуз / Instagram

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 28 Лип 2018 р. о 11:33 PDT