Обольстительная Деми Роуз показала, как любит просыпаться: фото

23-летняя британская модель Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим раскованными фотографиям. Девушка регулярно рассказывает о своей жизни поклонникам и показывает откровенные снимки.

Новое фото Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель показала поклонникам еще одну фотографию с отдыха на Ибице. Девушка позирует на фоне бассейна и роскошного вида в черном пляжном парео, которое едва прикрывает ее пышную грудь. В руках Деми держит прохладный коктейль.

"Так я люблю просыпаться", – прокомментировала свой снимок 23-летняя Роуз.



Деми Роуз / Instagram

Кто такая Деми Роуз?Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить модельный мир, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков скоро достигнет 8 миллионов.