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      Обольстительная Деми Роуз показала, как любит просыпаться: фото

      137 Читати новину українською
      Деми Роуз
      Деми Роуз / Instagram

      23-летняя британская модель Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим раскованными фотографиям. Девушка регулярно рассказывает о своей жизни поклонникам и показывает откровенные снимки.

      Новое фото Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Модель показала поклонникам еще одну фотографию с отдыха на Ибице. Девушка позирует на фоне бассейна и роскошного вида в черном пляжном парео, которое едва прикрывает ее пышную грудь. В руках Деми держит прохладный коктейль.

      "Так я люблю просыпаться", – прокомментировала свой снимок 23-летняя Роуз.

      демі роуз
      Деми Роуз / Instagram

      Кто такая Деми Роуз?Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить модельный мир, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков скоро достигнет 8 миллионов.

      Теги: LifeStyle Мода Эротика
      Источник: 24 канал
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