Обольстительная Деми Роуз показала тело в крошечном бикини
Одна из самых известных британских пышнотелых моделей Деми Роуз показала поклонникам новые горячие кадры своей фигуры.
Так, Деми, которую СМИ называют британской Ким Кардашян, сняла несколькосекундное видео в обольстительном крошечном бикини цвета металлик. Купальник подчеркнул ее сексуальные формы тела.
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Ролик девушка опубликовала в Instagram-аккаунте. Видео за короткое время получило более миллиона просмотров.
Деми Роуз часто щеголяет своей фигурой
Источник: 24 Канал
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