Обольстительная Деми Роуз показала тело в крошечном бикини

Одна из самых известных британских пышнотелых моделей Деми Роуз показала поклонникам новые горячие кадры своей фигуры.

Так, Деми, которую СМИ называют британской Ким Кардашян, сняла несколькосекундное видео в обольстительном крошечном бикини цвета металлик. Купальник подчеркнул ее сексуальные формы тела.

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Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 10 Лип 2018 р. о 5:37 PDT

Ролик девушка опубликовала в Instagram-аккаунте. Видео за короткое время получило более миллиона просмотров.

Деми Роуз часто щеголяет своей фигурой