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Обольстительная Деми Роуз показала тело в крошечном бикини

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Деми Роуз
Деми Роуз / Фото из Іnstagram

Одна из самых известных британских пышнотелых моделей Деми Роуз показала поклонникам новые горячие кадры своей фигуры.

Так, Деми, которую СМИ называют британской Ким Кардашян, сняла несколькосекундное видео в обольстительном крошечном бикини цвета металлик. Купальник подчеркнул ее сексуальные формы тела.

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Ролик девушка опубликовала в Instagram-аккаунте. Видео за короткое время получило более миллиона просмотров.

Деми Роуз часто щеголяет своей фигурой

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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