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Обольстительная Дженнифер Лопес поделилась собственным секретом красоты

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / The Hollywood Reporter

Американская певица Дженнифер Лопес в свои 48 лет выглядит просто потрясающе. Но как отметила сама звезда, для этого она прилагает много усилий.

Об этом Джей Ло поделилась в интервью для издания Harper's Bazaar.

Кроме очаровательной фотосессии, в которой артистка приняла участие, она рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств, а также как у нее складываются отношения с ее возлюбленным Алексом Родригесом.

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Особую важность в разговоре с Лопес уделили ее внешности. Певицу попросили рассказать секрет ее подтянутой фигуры и улыбки на лице.


Дженнифер Лопес для Harper's Bazaar

"Я верю в силу мысли и ежедневно повторяю положительные аффирмации: я молодая, полная сил и не подвластна времени. Возможно, это звучит смешно, но на самом деле это работает. Возраст – в наших головах. Посмотрите на Джейн Фонда, она прекрасна!", – подчеркнула Лопес.

Но кроме позитивного мышления, Лопес старается выделять от 8 до 10часов в сутки на отдых, не пьет, не курит и ухаживает за своим телом.

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Когда я была моложе, то чувствовала себя наполовину счастливой, а наполовину – нет. Сейчас я знаю, кто я, и что хочу. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Мне понадобилось много времени, чтобы научиться ценить и любить себя. Я отличная исполнительница, прекрасная актриса, замечательный продюсер. А самое главное, я прекрасная мать, сестра и подруга. И женой я была потрясающей,
– похвасталась своими достижениями знаменитость.

В итоге она добавила, что в свое время она много работала, из-за чего ей пришлось притормозитья и пересмотреть свой график и личную жизнь.

"Инстинктивно я хочу заполнить каждую минуту своей жизни работой, поэтому мне пришлось учиться балансу. Когда вы берете на себя слишком много, это может помешать вам достичь успеха", – отметила Джей Ло.

Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Лопес Красота Музыка
Источник: 24 Канал
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