Обольстительная Кейт Аптон показала фигуру в белье: фото

Известная модель Кейт Аптон, которая часто появляется в откровенных фотосетах, снялась для бренда Lipsy for Next. Девушка фотографировалась для новой коллекции, которая включает в себя множество бикини, роскошных халатов и платьев.

25-летняя модель позировала в купальниках и белье, демонстрируя свои сексуальные формы.

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Кейт Аптон для Lipsy for Next

Хотя Кейт очень популярна, некоторые интернет-пользователи считают, что ее параметры далеки от модельных. Однако к такой критике Аптон относится спокойно и продолжает заключать успешные контракты и сниматься для ведущих изданий.

Кто такая Кейт Аптон?



Американская актриса и модель. Кейт заключила соглашение с одним из самых известных модельных агентств – "IMG Models".



Аптон стала лицом компании "Beach Bunny Swimwear", которая специализируется на изготовлении купальников.



В 2011 году журнал "Esquire" удостоил Кейт звание "Девушка лета" и в том же году модель впервые появилась в журнале "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а в 2012 году украсила обложку журнала.



В 2014 году журнал "FHM" расположил Аптон на восемнадцатом месте в списке самых сексуальных женщин мира, а журнал "People" назвал ее "Самой сексуальной женщиной года"