Обольстительная Кендалл Дженнер снялась топлес для обложки глянца: фото

Популярная 22-летняя супермодель Кендалл Дженнер снялась для обложки юбилейного выпуска журнала LOVE #20.

Обнаженная Кендалл Дженнер позирует фотографу Аласдиру МакЛиллану в откровенной съемке.

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Накануне в интервью изданию LOVE Кендалл рассказала, почему она хотела стать моделью в детстве.

Я всегда наблюдала за супермоделями. Они были похожи на супергероев. Даже просто смотреть на моделей на подиуме уже красиво. А также они на самом деле уверены в себе. Я думаю, это то, что привлекло меня к ним,

– рассказала Кендалл Дженнер.



Кендалл Дженнер / LOVE Magazine

Напомним, в 2017 году журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира. Обычно лидировала Жизель Бундхен, которая занимала первое место с 2002 года, но в этот раз на первое место вышла модель Кендалл Дженнер. Доход Кендалл Дженнер за последний год оценили в 22 миллиона долларов.