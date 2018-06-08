Обольстительная Рита Ора похвасталась горячими снимками в купальнике

Британская певица Рита Ора не стала пренебрегать отдыхом и понежилась на пляже в обольстительном купальнике. Свои фото звезда опубликовала на странице в Instagram.

Не успели поклонники роскошной Риты Оры насладиться новым ее клипом, как певица порадовала их пляжными снимками с отдыха. Для загара артистка выбрала итальянскую Тоскану, где она не только понежилась на пляже, но и покаталась на дорогой яхте.

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Во время райского отдыха Рита Ора примерила несколько ярких купальников, которые сексуально подчеркнули ее стройную фигуру. На снимках видно соблазнительный цвет кожи певицы, от которого невозможно отвести взгляд.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 5 Чер 2018 р. о 8:00 PDT

Идеальная стройность, аппетитные формы, стильный пляжный наряд и сказочные пейзажи – таким показала свой отдых Рита Ора в социальной сети.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 6 Чер 2018 р. о 3:25 PDT

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 7 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

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Но в сети появились и другие снимки с того же отдыха, которые сделал папарацци. На фото видно, что тосканское путешествие Рита Ора разделила со своим бойфрендом Эндрю Уоттом. Пара наслаждалась пляжем и солнечной погодой, а мужчина даже забавно покусал ноги певицы.



Рита Ора с бойфрендом

Рита Ора на отдыхе в Тоскане

Стоит отметить, что без ретуши Рита Ора показала не столь идеальную фигуру, как кажется на фотографиях из соцсети.



Рита Ора с бойфрендом/The Daily Mail



Певица Рита Ора