Обольстительная Рози Хантингтон-Уайтли показала пышную грудь: фото

31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая летом родила первенца, быстро вернулась к работе. Рози похвасталась отличной фигурой во время фотосъемки коллекции нижнего белья.

Модель опубликовала снимки с бэкстейджа на своей странице в Instagram.

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Отметим, Рози создала коллекцию "Rosie for Autograph", которая поражает ассортиментом: от белья и купальников к средствам для макияжа. Результат коллаборации Хантингтон-Уайтли и Marks & Spencer уже представлен в магазинах марки

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Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram