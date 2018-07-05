Обольстительная Рози Хантингтон-Уайтли показала пышную грудь: фото
31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая летом родила первенца, быстро вернулась к работе. Рози похвасталась отличной фигурой во время фотосъемки коллекции нижнего белья.
Модель опубликовала снимки с бэкстейджа на своей странице в Instagram.
Читайте также: Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала смелое фото без одежды
Отметим, Рози создала коллекцию "Rosie for Autograph", которая поражает ассортиментом: от белья и купальников к средствам для макияжа. Результат коллаборации Хантингтон-Уайтли и Marks & Spencer уже представлен в магазинах марки
.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии