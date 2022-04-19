Об этом сообщили 17 апреля в Министерстве обороны Украины. Билоус является пластуном с 20-летним опытом и участником Революции Достоинства.

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"С 2014-го Павел Билоус оборонял нашу страну в Дебальцево и Авдеевке, был ранен. 7 апреля 2022 года Билоуса наградили званием Героя Украины", – рассказали в Минобороны.

История Павла Билоуса: смотрите видео

Еще одна история Героя

Командир Выговской бригады, защищающий Сумщину, Дмитрий Кащенко был награжден званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Он защищает независимость с 2014 года и начинал как командир 93-й отдельной механизированной бригады. Кащенко получил тяжелые ранения, но после лечения снова вернулся в армию.