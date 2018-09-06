Оборонный бюджет и непродление договора с РФ: что важного принял СНБО

6 сентября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, было поддержано предложение президента о непродлении Договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

Во время заседания в четверг были также приняты основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, сообщает пресс-служба СНБО.

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Всего в ходе заседания был рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся нацбезопасности:

показатели госбюджета на 2019 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины;

неотложные меры по защите национальных интересов Украины в южных регионах Украины, акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе;

вопрос о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ.

Кроме того, СНБО поручил Кабмину безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что одним из важных приоритетов госбюджета-2019 было определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

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МИД Украины, в свою очередь, должно в кратчайшие сроки направить России ноту о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Напомним, 28 августа Петр Порошенко анонсировал, что Украина разорвет с Россией Договор о дружбе. Позже он объяснил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года не будет разорван, он только прекратит свое действие в связи с непродлением.