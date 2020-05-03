14:23
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Оборонный бюджет Литвы вырос на 232%: этому способствовала агрессия РФ против Украины

      - Читати новину українською
      Оборонний бюджет Литви зріс на 232%
      Оборонний бюджет Литви зріс на 232% / Цензор.НЕТ

      За последние 9 лет оборонный бюджет Литвы вырос на рекордные 232%. На динамику повлияла и российская агрессия против Украины.

      Значне зростання оборонного бюджету Литви помітили після того, як війська РФ вдерлися на територію України. Про це пише Постійне представництво Литви в ОБСЄ у твіттері.

      Актуально Вірус не заважає Росії продовжувати агресію проти України, – МЗС Литви

      Литва серйозно ставиться до своєї безпеки. З 2010 по 2019 рік наш оборонний бюджет зріс на 232 відсотки. Значне зростання – після початку російської агресії проти України у 2013 році,
      – мовиться у повідомленні.

      Дипломати також зазначили, що наразі Литва зберігає зобов'язання перед НАТО по внесках 2% від ВВП і також має намір досягти 2,5% до 2030 року.
       

      Позиція Литви щодо війни в Україні

      • У Литві вважають Росію окупантом та заперечують "спірні кордони", якщо мова йде про Крим. Міжнародне право не слід використовувати задля фінансової вигоди.
      • 27 листопада 2019 року Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Ґітанас Науседа підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою до 2024 року.
      • Очільник МЗС Литви неодноразово висловлював глибоке занепокоєння "воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил".
      • З 2020 року у Литві для телебачення стали закуповувати значно менше російського контенту. Натомість литовцям показують більше українського телепродукту.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Война Война на Донбассе Деньги НАТО Президент Украины Владимир Зеленский Новости России Литва Оружие Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко