Оборонный бюджет Литвы вырос на 232%: этому способствовала агрессия РФ против Украины

За последние 9 лет оборонный бюджет Литвы вырос на рекордные 232%. На динамику повлияла и российская агрессия против Украины.

Значне зростання оборонного бюджету Литви помітили після того, як війська РФ вдерлися на територію України. Про це пише Постійне представництво Литви в ОБСЄ у твіттері.

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Литва серйозно ставиться до своєї безпеки. З 2010 по 2019 рік наш оборонний бюджет зріс на 232 відсотки. Значне зростання – після початку російської агресії проти України у 2013 році,

– мовиться у повідомленні.

Дипломати також зазначили, що наразі Литва зберігає зобов'язання перед НАТО по внесках 2% від ВВП і також має намір досягти 2,5% до 2030 року.



#Lithuania is taking its security seriously. From 2010 to 2019, our def. budget grew by percent. Major rise - after start of #Russia's aggression ag. #Ukraine in 2013. We are now keeping our #NATO commitment of 2 perc. GDP & also committed to reach 2,5 perc. by 2030. pic.twitter.com/dU407WQy49 — LT_OSCE (@LT_OSCE) May 2, 2020

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