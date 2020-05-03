Оборонный бюджет Литвы вырос на 232%: этому способствовала агрессия РФ против Украины
За последние 9 лет оборонный бюджет Литвы вырос на рекордные 232%. На динамику повлияла и российская агрессия против Украины.
Значне зростання оборонного бюджету Литви помітили після того, як війська РФ вдерлися на територію України. Про це пише Постійне представництво Литви в ОБСЄ у твіттері.
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Литва серйозно ставиться до своєї безпеки. З 2010 по 2019 рік наш оборонний бюджет зріс на 232 відсотки. Значне зростання – після початку російської агресії проти України у 2013 році,
– мовиться у повідомленні.
Дипломати також зазначили, що наразі Литва зберігає зобов'язання перед НАТО по внесках 2% від ВВП і також має намір досягти 2,5% до 2030 року.
Позиція Литви щодо війни в Україні
- У Литві вважають Росію окупантом та заперечують "спірні кордони", якщо мова йде про Крим. Міжнародне право не слід використовувати задля фінансової вигоди.
- 27 листопада 2019 року Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Ґітанас Науседа підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою до 2024 року.
- Очільник МЗС Литви неодноразово висловлював глибоке занепокоєння "воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил".
- З 2020 року у Литві для телебачення стали закуповувати значно менше російського контенту. Натомість литовцям показують більше українського телепродукту.