Оборотней в погонах задержали на крупной взятке в Киевской области
Группу полицейский на взятке в размере 50 тысяч долларов задержали на Киевщине.
Как информирует пресс-служба Киевского гарнизона Центрального региона Украины, офицеров полиции задержали на горячем.
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Организатором группы оборотней в погонах оказался капитан полиции оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков.
За 50 тысяч долларов он пообещал злоумышленнику не открывать против него дело по статье об использовании денежных средств от незаконного оборота наркотиков.
В отношении этого лица уже проводится досудебное расследование по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров".
Кроме организатора в лице капитана полиции, к этой схеме также были привлечены еще двое офицеры полиции, которые и должны были получить от посредника всю сумму в размере 50 тысяч долларов.
В Киеве задержали группу оборотней в погонах
Полицейских задержали на взятке в размере 50 тысяч долларов