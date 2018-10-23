Оборотней в погонах задержали на крупной взятке в Киевской области

Группу полицейский на взятке в размере 50 тысяч долларов задержали на Киевщине.

Как информирует пресс-служба Киевского гарнизона Центрального региона Украины, офицеров полиции задержали на горячем.

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Организатором группы оборотней в погонах оказался капитан полиции оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков.

За 50 тысяч долларов он пообещал злоумышленнику не открывать против него дело по статье об использовании денежных средств от незаконного оборота наркотиков.

В отношении этого лица уже проводится досудебное расследование по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров".

Кроме организатора в лице капитана полиции, к этой схеме также были привлечены еще двое офицеры полиции, которые и должны были получить от посредника всю сумму в размере 50 тысяч долларов.



В Киеве задержали группу оборотней в погонах