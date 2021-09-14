Она отметила, что планировала ехать на 8 этаж. Поэтому если бы лифт упал во время подъема вверх, все могло завершиться трагедией.
Ранее В Одессе в многоэтажке оборвался лифт: есть пострадавшие – видео
"Словно упала бетонная плита"
Это произошло на улице Крымская, 64. Женщина зашла в дом и хотела подниматься на лифте, однако дверь не открылась. Вместо этого стало слышно обрывание тросов, а затем звук похожий на падение бетонной плиты.
Автор сообщения обратилась в предприятие "Одеслифт". Впоследствии там ответили и сказали, что не обслуживают лифт этого дома.
Первое сообщение о падении лифта / Фото сообщества "Черный список Одесса"
Несколько похожих событий недавно
- В польском городе Лодзь 4 июня оборвался лифт, в котором были 2 украинских заробитчанина. Они как раз в этот момент красили шахту лифта. Кабина полетела вниз с 15 этажа и мужчины получили травмы.
- 9 июня в киевской многоэтажке на улице Декабристов оборвался лифт. Внутри него в этот момент был мужчина, погибший сразу после падения.
- В Одессе 28 апреля также оборвался трос лифта многоэтажки. Там в этот момент находились 8 человек, среди которых были сотрудники полиции и понятые. Люди в результате инцидента не пострадали.
Читайте полный текст сообщения в сообществе "Черный список Одесса"
Приветствую! Только что, Крымская 64, упал лифт, я была на первом этаже и вызвала лифт, была с двумя детьми, грудным ребенком, коляской! Лифт подъехал и не открыв дверь рухнул! Звук такой, словно бетонная плита упала! Благодарна Богу, что не зашла и не поехала на 8 этаж! И там бы он оборвался ...
Внимание городские власти и "Одеслифт", вопрос: за 39 лет, можно было поменять лифт или пока не оборвется вы не реагируете?? Молчать не буду!
UPD: "Одеслифт" уже открестился, сказали"Мы не обслуживаем")