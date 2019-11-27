Обосновано ли подозрение Садовому: заявление Остриковой

Для народного депутата 8 созыва такая внезапная активизация дела Андрея Садового, которое было возбуждено еще в 2015 году и расследуется уже более 4 лет, вызывает огромные сомнения.

Сомнения вызывает законность и обоснованность предъявленного Специализированной антикоррупционной прокуратурой подозрения мэру Львова Андрею Садовому. Об этом Татьяна Острикова заявила в прямом эфире 24 канала.

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Народный депутат 8 созыва изначально участвует в судебном заседании, поскольку изъявила намерение и свою личную волю взять Андрея Ивановича Садового на личное поручительство. И сейчас уже суд перешел к исследованию материалов дела. Из всего того, что она услышала, поняла, что подозрение необоснованно. И те доказательства, на которые ссылаются прокуроры, вызывают огромные вопросы.

В частности, прокуроры ссылаются на справку специалиста государственной аудиторской службы, что якобы ней установлено, что земельный участок принадлежал не общине Львова, а общине соседнего с городом села,

– заявила Острикова.

Она добавила, что доказательством принадлежности недвижимого имущества тому или иному лицу или общине являются не справки специалистов, консультантов, а выдержки из единого реестра прав на недвижимое имущество.

Обвинение Андрею Садовому



Продолжение обвинений

"Сторона защиты предоставила такую выписку из реестра прав собственности на недвижимое имущество, где четко видно из нее, что земельный участок принадлежал на момент отчуждения общине города Львова. Поэтому именно Львовский городской совет имел полное право ею распоряжаться. Более того, городской голова не подписал бы договор купли-продажи земельного участка, если бы не было соответствующего коллегиального решения городского совета", – отметила народный депутат 8 созыва.

Острикова сообщила, что абсолютно подавляющее большинство депутатов городского совета проголосовали за выделение этого земельного участка и его продажу компании-инвестору, которая вызвалась построить во Львове индустриальный парк и инвестировать огромные средства в то, чтобы во Львове было производство на этом земельном участке, чтобы построилось недвижимое имущество и чтобы там работали люди.

Смотрите прямое включение с заседания суда:

Почему САП объявила подозрение Садовому

21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Подозрение в этом деле объявили также Сергею Коровайнику, который ранее был руководителем управления земельных ресурсов ЛГС.

Что говорит о подозрении Садовый

Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине Львова. На самом деле в решении Апелляционного админсуда от 27 марта 2019 года указано, что эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

Что касается обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова отметил, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.