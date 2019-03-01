Обострение на Донбассе не поможет Путину повлиять на выборы в Украине, – экс-посол США

Россия начала активно вмешиваться во внутренние дела Украины накануне президентских и парламентских выборов. Однако, Кремль не сможет использовать усиление вооруженной агрессии на Донбассе и в Азовском море, чтобы повлиять на результаты голосования.

Украинцы уже давно понимают, какую агрессивную политику ведет Россия, отметил экс–посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст в комментарии "Укринформу".

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Подавляющее большинство украинского народа понимает, что Москва проявляет агрессию против Украины, и они негативно относятся к этому. И если так случится (усилится агрессия РФ – 24 канал), это приведет к еще большему негативному отношению по отношению к Москве,

– отметил он.

Москва постоянно заявляет, что конфликт в Керченском проливе, когда пограничники РФ обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24-х моряков, был "спровоцирован" действующей украинской властью. Однако, украинцы и весь мир понимают, что эти заявления – лишь "кремлевская пропаганда".

В то же время, Хербст отметил, что под влиянием российской дезинформации в Украине все еще находится часть населения. Однако, это "небольшое количество украинских избирателей".

Что Россия будет делать, чтобы повлиять на исход выборов в Украине?

Москва будет прибегать ко всем возможным манипуляциям, чтобы влиять на выборы в Украине. Это доказывают данные не только украинской, но и иностранных разведок. Активно РФ пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.



Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов. Она не обладает для этого реальными возможностями. Кремль будет ждать результатов голосования чтобы попытаться договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.