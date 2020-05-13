Обработка паром и дезинфекция: как в Киеве работают салоны красоты после ослабления карантина

Украина вошла в первый этап ослабления карантина с 12 мая. В частности, в Киеве открылись магазины, парикмахерские и парки. Однако торговые центры останутся закрытыми как минимум до 22 мая.

Как в условиях карантина заработали столичные салоны красоты и магазины – читайте в материале 24 канала.

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Как работают салоны красоты

Рабочий день большинства салонов красоты начинается с тщательной уборки и дезинфекции помещения. Каждому посетителю мастера меряют температуру и отправляют фотоотчеты руководителям.

Предприниматели говорят, что многие клиенты пытаются записаться на услуги салона. Однако всех желающих принять не могут, ведь количество людей, которых могут обслуживать одновременно, сократилось вдвое.

Все хотят попасть, поскольку 2 месяца людям не оказывали услуг. Раньше салон мог обслужить примерно 30 клиентов, сейчас их количество сократилось вдвое. Потому что должно быть время между посещением клиентов и дезинфекцией,

— рассказала администратор салона красоты Алена.

Как работают магазины одежды

Открыли в Киеве и магазины одежды. Впрочем только те, которые расположены не в торговых центрах. Попасть в магазин можно соблюдая три условия:

быть в защитной маске,

иметь в норме температуру тела;

если в магазине уже находится не более 30 посетителей.

В то же время покупателей в магазинах сейчас мало. Предприниматели объясняют это тем, что людям, у которых нет собственного транспорта сложно добраться до центра столицы. Поэтому во время карантина сосредоточились на работе онлайн. Однако торговую площадь адаптировали к новым реалиям.

Список того, что в дальнейшем будет оставаться в Киеве закрытым, смотрите по ссылке.

Помимо уже привычных за время карантина для украинцев ограничений – соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция помещения и масочный режим, в некоторых магазинах одежды после каждой примерки вещь обрабатывают паром.

Каждую деталь обрабатываем для безопасности, ведь известно, что пар убивает вирусы. В принципе, эти обязанности у нас всегда были, просто сейчас их больше контролируют и мы это делаем после каждой примерки,

— отметила сотрудница магазина Соломия.

Также возобновили работу и кафе на вынос. Разрешили работать и летним площадкам кафе и ресторанов.

Что известно об ослаблении карантина в Киеве?► Открываются парикмахерские. Есть ряд требований и правил для работы парикмахерских и салонов красоты. В частности, заведения должны работать только по предварительной записи и выполнять все противоэпидемические мероприятия.



► Работа рынков. 19 продовольственных рынков в Киеве обеспечили выполнение противоэпидемических требований и начали работать уже с воскресенья, 10 мая.



► Летние террасы. Для них также установили ряд правил по их работе: за столиком могут сидеть только двое, получать заказы нужно через специальное окошко.



Ослабление карантина с 11 мая / Инфографика 24 канала