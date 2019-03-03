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      Обращаюсь к вам, как к человеку, – сын жертвы "Новичка" написал эмоциональное письмо Путину

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      Расследование отравления "Новичком" в Солсбери
      Расследование отравления "Новичком" в Солсбери / Getty Images

      Эван Хоуп направил письмо российскому президенту Владимиру Путину. Он требует справедливости, ведь мать Эвана умерла от яда "Новичка".

      20-летний Эван отметил, что его боль и боль его семьи никогда не исчезнет. И самое меньшее, чего заслуживает память о его погибшей матери – это справедливость. Об этом рассказал издание Mirror.

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      Эван Хоуп попросил Путина выдать двух подозреваемых в убийстве. Британская полиция считает ответственными за смерть матери Эвана по меньшей мере двух граждан России. "Но, кажется, они защищены вашим государством", – написал Хоуп.

      Я обращаюсь к вам, как к человеку. Позвольте нашим офицерам расспросить этих людей в отношении убийства моей матери,
      – призвал Эван Хоуп.

      В эксклюзивном интервью Mirror Эван обвинил британское правительство в том, что оно не оказывает никакой поддержки. Как будто семья погибшей должна была "просить с шляпой", чтобы заплатить за похороны Дон Стерджесс.

      Новачок
      Дон Стерджесс, погибшая от "Новичка"

      Но главное, о чем говорил Эван – это о справедливом расследовании и наказании виновных. По его словам, Владимир Путин должен продемонстрировать, что он способен на человеческие эмоции: "Мы потеряли маму, и хотим лишь справедливости. Он должен понимать это".

      Еван Хоуп
      Эван Хоуп, сын погибшей

      Однако Эван понимает, что достичь справедливости будет сложно, если не невозможно: "Я чувствую себя преданным правительством. Оно поддержало Скрипалей, и я рад потому, что понимаю, что они пережили. Но моя семья не имела такой поддержки. Хотя моя мама была невинной жертвой. Но мы никогда не слышали ничего от Терезы Мэй, чиновников или депутатов – не вживую, ни даже по телефону".

      Также Эван рассказал, что он думает о подозреваемых в убийстве его матери.

      Когда я впервые увидел их фото в новостях, то чувствовал бешеную ярость. Они выглядели такими самодовольными и счастливыми. Но я почувствовал облегчение – потому что думал, что их поймают. И нам солгали,
      – сказал Эван.

      И добавил: "Удивительно, что теперь, когда мы знаем, кто убил маму, и знаем, как это произошло – мы не можем заставить виновных столкнуться с правосудием".

      Что известно об отравлении "Новичком" в Британии?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.

      30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они, как и Скрипали, нервно-паралитическим веществом "Новичок".

      В обоих инцидентах Великобритания считает виновной Россию. Правоохранители выяснили, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя Анатолий Чепига). Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      Между тем в Московском государственном университете планируют провести "Первые Скрипальские чтения", как сообщила Meduza со ссылкой на заявление профессора Андрея Манойла. Обсуждать там "опыт западных спецслужб по организации информационно-психологической интервенции и территории Российской Федерации".

      Главным спикерам – "Александру Петрову" и "Руслану Боширову" – пришлют персональные приглашения к участию в мероприятии. А если "Первые Скрипальские чтения" пройдут успешно, то "Вторые" организуют просто в британском Солсбери.

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      24 канал искренне надеется, что информация на портале Meduza представленна в саркастическом ключе. В противном случае рассуждения Эвана Хоупа по достижению справедливости и призывов к человеческим чувствам российского лидера выдаются совершенно бесполезными.

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      Теги: Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Владимир Путин Российские ГРУшники
      Источник: 24 канал
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