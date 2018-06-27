Образ Меган Маркл приравняли со стилем принцессы Дианы: фото

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл старательно выполняет королевские обязанности. Она приняла участие в своей первой акции только через три дня после венчания и посетила масштабные мероприятия как Trooping Color и Royal Ascot, а еще поехала в путешествие с королевой Елизаветой II.

27 июня герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в награждении молодых лидеров в Букингемском дворце. Читайте также: Элегантный образ Маркл на конных скачках сравнили с Одри Хепберн: фото Меган Маркл стала одной из руководителей "Программы молодых лидеров королевы" в Букингемском дворце Для события Маркл надела костюм Prada с черными туфлями на шпильках от Aquazzura. Модные эксперты приравняли выход Меган со стилем принцессы Дианы, которая выбирала костюмы подобного кроя на многочисленные официальные события. Так выглядел деловой стиль принцессы Дианы: