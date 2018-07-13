Образ Мелании Трамп сравнили с героиней мультфильма "Красавица и Чудовище": фото
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию в рамках двухдневного официального визита.
Супруги Трампов встретилось с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и ее мужем Филиппом. Для такого события Мелания выбрала элегантное бледно-желтое шифоновое платье от J. Mendel и туфли от Manolo Blahnik.
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Мелания Трамп
Пользователи Twitter сразу же сравнили первую леди США с диснеевской принцессой Белль из мультфильма "Красавица и Чудовище".
Люди писали в комментариях не только о сходстве наряда Мелании с платьем Белль, но и сопоставляли Трампа с Чудовищем.
Источник: 24 Канал
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