Образ Мелании Трамп сравнили с героиней мультфильма "Красавица и Чудовище": фото

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию в рамках двухдневного официального визита.

Супруги Трампов встретилось с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и ее мужем Филиппом. Для такого события Мелания выбрала элегантное бледно-желтое шифоновое платье от J. Mendel и туфли от Manolo Blahnik.

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Мелания Трамп

Пользователи Twitter сразу же сравнили первую леди США с диснеевской принцессой Белль из мультфильма "Красавица и Чудовище".

Люди писали в комментариях не только о сходстве наряда Мелании с платьем Белль, но и сопоставляли Трампа с Чудовищем.

I’m waiting for Macron to turn up dressed as a candlestick. pic.twitter.com/LifBGZ72Te — Mark Wallace (@wallaceme) 12 липня 2018 р.

Some reason Melania Trump’s dress reminded me of Belle from Beauty and the Beast. pic.twitter.com/UAEnl4FnjR — Charlotte Gough (@charlottegough8) 12 липня 2018 р.