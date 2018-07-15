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Образ Мелании Трамп сравнили с принцессой Дианой: невероятная схожесть

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Образ Мелании Трамп
Образ Мелании Трамп / Getty images

Потрясающий образ Мелании Трамп в Лондоне не перестает привлекать к себе внимание. Пользователи сети даже приравняли его к "луку" принцессы Дианы.

Первая леди США поразила весь мир ярким появлением на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и ее мужем Филиппом. К официальному мероприятию Мелания Трамп тщательно подготовилась: она появилась перед журналистами в роскошном бледно-желтом платье от J. Mendel. Судя по восторженной реакции сети, выбор жены американского президента был удачным.

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Сейчас волшебный образ Мелании сравнили с героиней мультфильма "Красавица и Чудовище". Но на этом пользователи сети не остановились, а сделали фотосравнение "лука" первой леди США с легендарной принцессой Дианой.

 

Покойная жена принца Чарльза на светское мероприятие одевала платье подобного покроя. Платье принцесса Диана заказала у дизайнера Catherine Walker специально для Каннского кинофестиваля в 1987 году.

Очаровательная принцесса Диана на кинофестивале

Стоит отметить, что обе знаменитости выглядели роскошно в элегантных платьях, а их "луки" действительно похожи. Однако среди сторонников Мелании Трамп нашлись те, кто не согласился с общим мнением: люди уверяли, что стиль первой леди отнюдь не похож на принцессы Дианы.

Теги: LifeStyle Великобритания Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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