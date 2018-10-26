Образ за две тысячи гривен: дочь президента США Иванка Трамп оделась в масс-маркете
Дочь действующего Президента США Иванка Трамп прибыла в город Галфпорт (штат Миссисипи), где продемонстрировала бюджетный и стильный образ с масс-маркета.
Для выхода Иванка Трамп надела платье от Zara с принтом классических шелковых платков.
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На официальном сайте магазина цена на платье – 2300 гривен.
Свой образ дочь Дональда Трампа дополнила классическими черными туфлями-лодочками на каблуках и широким черным поясом. Иванка распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.
Иванка Трамп / Instagram-сториз
Платье Zara стоит 2 299 гривен
Источник: 24 канал
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