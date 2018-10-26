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      Образ за две тысячи гривен: дочь президента США Иванка Трамп оделась в масс-маркете

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      Иванка Трамп надела одежду из масс-маркета
      Иванка Трамп надела одежду из масс-маркета / Коллаж 24 канал

      Дочь действующего Президента США Иванка Трамп прибыла в город Галфпорт (штат Миссисипи), где продемонстрировала бюджетный и стильный образ с масс-маркета.

      Для выхода Иванка Трамп надела платье от Zara с принтом классических шелковых платков.

      Читайте также: Трамп считает, что все хотят видеть его дочь новым представителем США в ООН

      На официальном сайте магазина цена на платье – 2300 гривен.

      Свой образ дочь Дональда Трампа дополнила классическими черными туфлями-лодочками на каблуках и широким черным поясом. Иванка распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.


      Иванка Трамп / Instagram-сториз


      Платье Zara стоит 2 299 гривен

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

       

      Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
      Источник: 24 канал
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