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      Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке

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      28 ноября в Fedoriv Hub состоялась заключительная часть нынешнего Украинского Финансового Форума – конференция Academy Day 2019. Организаторами мероприятия выступили финансовая группа ICU и Киевская школа экономики.

      Во время события известные топ-менеджеры, госчиновники и выпускники топовых университетских программ Украины и мира обсуждали, нужно ли профессионалам дополнительное образование и как не прогадать с выбором образования для потомков.

      "Вместе с очень быстрым развитием технологий в мире кардинально меняется выбор актуальных профессий и методов обучения. Нужно ли нам снова учиться? Что для этого выбрать – университет, MBA или онлайн-образование? Есть ли смысл инвестировать в образование команды? Как лучше организовать образование детей? Эти вопросы важны для каждого из нас независимо от возраста и профессии, поэтому в этом году мы решили сделать эксперимент и впервые посвятить теме образования часть нашего ежегодного финансового форума", – подчеркнул Константин Стеценко, основатель ICU.

      Ключевым спикером мероприятия стал Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и почетный президент Kyiv School of Economics, который посвятил свое выступление достижению интеллектуального суверенитета Украины.

      Ученые – последний бастион общества перед популистами. Но в Украине ученые пока не стали лидерами мнений. Они наблюдают и комментируют нашу реальность, но не двигают общество вперед,
      – прокомментировал он.

      По словам министра, копировать "интеллектуальный фундамент" государства из других стран опасно, поэтому нужно инвестировать в развитие украинской науки и образования. Это совпадает с точкой зрения соучредителей ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко, которые уже несколько лет являются меценатами Kyiv School of Economics и CFA Institute Research Challenge, поддерживая развитие современного экономического образования в Украине.

      "Участники нашего форума пришли к согласию, что почти все украинские экономические вузы выпускают "сырых" специалистов. Украинская экономическое образование не готовит людей к реальной работе, обеспечивая их только теорией, часто устаревшей. Наша цель – помочь сломать эту практику. Это волнует нас как граждан, предпринимателей и родителей, ведь тема образования касается нас всех", – прокомментировал Макар Пасенюк, основатель ICU и член Совета директоров Киевской школы экономики.

      Справка

      ICU – международная финансовая группа с тремя ключевыми направлениями деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Занимает первое место в Украине по объему торговли облигациями внутреннего государственного займа и размеру активов инвестиционных и пенсионных фондов под управлением. Общая сумма активов под управлением группы – более 500 миллионов долларов. Основатели группы ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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      Теги: Новости Украины Учеба Тимофей Милованов
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