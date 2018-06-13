Образование в США: какой должна быть школа

Недавно у моей дочки был выпускной из средней школы. На следующий год она идет в старшую школу, где проучится до 12 класса.

Расскажу несколько деталей из нашей жизни.

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Школы в небольших американских городках, как правило очень неплохие и они все государственные. Оплачиваются они нашими налогами на землю, если вы живете в этом городе. Потому привести ребенка из другого города к нам в школу – вы не можете. То есть вы купили дом, даже целиком его выплатили, но при этом ваши расходы не заканчиваются.

Почему? Потому что город предоставляет вам поддержание систем питьевой воды, канализации, электричества, газа, полицию, пожарных, бесплатные библиотеки, концертно-развлекательные клубы, школы и так далее за ваши налоги. Конечно же, вы платите за газ и воду, но вы не платите за ремонт труб для воды или если оборвало провода, то их вам натягивают бесплатно обратно.

Школы, особенно в нашем штате, одни из лучших в стране. Каждый ребенок стоит городу около 29 тысяч долларов в год в школе. Потому налоги не маленькие. Но вы знаете, за что вы платите и как бы фыркать по этому поводу даже неудобно.

Школы делятся на младшую, среднюю и старшую. Каждая из них в отдельном здании. При школах целый набор спортивных полей, теннисных кортов, стадионов. И все потому что в школе есть 10-15 видов спорта одновременно. Один ребенок играет в американский футбол, а другой играет в европейский футбол. Одному интересно просто бегать, а другой бегает с сачком для лакросса. Девочки играют в софтбол, а мальчики в бейсбол. В хороших школах есть свой бассейн и тренажерный зал.

Также в каждой школе нашего штата, есть выбор нескольких иностранных языков. Испанский есть везде, но в нашей школе еще есть на выбор немецкий, итальянский, китайский и шведский.

В наших школах дети имеют кучу возможностей учиться дополнительно, сверх программы, если им так хочется или так считают их родители. Эти продвинутые предметы называются Advance placement. Таких предметов в нашей школе около 20. Причем все они засчитываются как курсы в любом американском или английском университете. Если очень постараться, можно целый год университета взять в своей собственной школе бесплатно.

Наконец, количество кружков и групп по каким-то интересам просто зашкаливает по количеству. Можно учиться рисовать – 3 разных курса есть после уроков. Можно ходить на хор или быть в школьном оркестре. Кому то интересен компьютер – целая лаборатория к вашим услугам, где целыми днями компы ломаются и ремонтируются детьми и учителями. Моя дочка взяла фотографию, фотошоп, и два курса по математике – поможет в университете.

Потому, когда говорят о плохом американском образовании, я всегда хочу сделать поправку в каждом из этих разговоров – возможности получить блестящее образование бесплатно есть у 98% школьников США. К сожалению, у них нет столько желания для этого, потому и такое количество невежд или малообразованных людей.

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После 7-8 класса, некоторые дети уходят в эдакое подобие ПТУ в Америке. Это специальная школа, где учат целому ряду профессий. Причем учат очень серьезно, не забывая и другие предметы. Просто тратить время на глубокое изучение философии, для будущего строителя, не очень полезно. А будущий повар, не обязательно должен понимать законы физики или астрономию. Голова не может включать в себя все. В ней нет бесконечного количества места. Потому предпочтителен узкий специалист, который в своем огороде будет знать и уметь все лучше кого либо другого, чем широкопрофильный рабочий, которого надо заново начинать учить данному конкретному делу.

Также, давайте поймем, что работать слесарем или электриком в Америке – очень выгодное дело. Особенно если вы откроете свой бизнес. Я, на вскидку, скажу вам, что поменять один кран в ванной комнате, без стоимости крана – с вас возьмут 200-250 долларов. В зависимости от сложности работы. А если это какой-то кран, соединенный с душем и со сливом, то тогда цена запросто может уйти и на 600 долларов.

Электричество – тут еще веселее. Провести несколько лишних пробок в дом, чтобы больше было отдельных линий – будет стоить несколько тысяч долларов. Поставить электрический вентилятор в потолке туалета – 500 долларов, если нет проблем с выводом вентиляционной трубы.

Так что люди, которые заняты водопроводом и кранами, электричеством и газом, охлаждением и отоплением – это три профессии, которые очень хорошо торчат в этой стране материально. И детей учат этому со сдачей экзамена на сертификацию штата по данному ремеслу.

Ну и вот у нас сегодня выпускной. Город у нас богатый и потому детям родители скинулись и заказали лимузины. Им также сняли целый банкетный зал в одном из старых особняков штата, которые когда-то были дворцами каких-то миллиардеров, а их дети продали эти дома под банкетные залы.

И вот, уже когда начинает заходить солнце, к банкетному залу подъезжает первый черный, длиннющий лимузин с золотыми ручками и повязанный лентами в цвете нашей школы – синий и белый. На капоте каждого лимузина, приклеена наклейка с орлом, символом нашей школы.

Девочки в шикарных платьях, а мальчики во фраках, начинают покидать лимузины, а родители щелкать фотоаппаратами. Смешно видеть этих 13-14-летних детишек, которые одеты так по взрослому, накрашены, на длинных шпильках и в черных лаковых туфлях.

Все они минут 20 позируют ждущим родителям, а после этого заходят в зал. Родителей туда не пускают – такие правила. Но стоит охрана и, также, сами родители организовали патруль вокруг всего здания до окончания банкета и дискотеки. Никакого алкоголя конечно нет. Но зато попить, поесть – привезли целый ресторан. Потанцевать – тем более, музыка обеспечена.

Родители, после того как их охрана останавливает у дверей, нехотя расходятся по своим кадиллакам и лексусам и едут домой. Сложно отпустить свое, все еще столь маленькое, дите на такой вечер одно. Но надо.

Мы все здесь эмигранты. В каком-то поколении, но все равно. И, наверное, начинаешь ощущать, что ты уже приехал, уже распаковал свои баулы и чемоданы, уже нашел для себя местный, но любимый вариант кофе, уже здороваешься с соседями и знаешь их истории, тогда когда твои дети вот так вот счастливы, в своей среде, понимают язык и тонкости этого общества и просто идут все вместе на такой вечер.

Эмиграция заканчивается именно на них – наших детях. Они не будут пытаться за 25 лет наверстать все упущенное 4-я поколениями с 1917 года из-за каких то идиотских социальных экспериментов и параноидальных правителей. Они не нуждаются в навыках выживания в условиях недо-жизни СССР и того, что наступило после его коллапса. Они не должны пытаться понять всю нашу жизнь, вечно поставленную с ног на голову, потому что они живут нормально – стоя на ногах. И это именно то, зачем мы приехали сюда, даже если наши дети еще не родились.

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