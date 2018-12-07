"Образовательные услуги за три тысячи": ректора одного из вузов Киева поймали на взятке

Сотрудники СБУ установили, что ректор одного из киевских университетов совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов средства. За это они им обещали, что не отчислят и вернут виды на временное жительство в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Читайте также: В Киеве медики требовали взятку от ветерана АТО: злоумышленников задержала СБУ

Правоохранители заявляют, что стоимость таких "образовательных услуг" составляла три тысячи американских долларов.

Кроме того, следствие установило, что с 2016 года злоумышленницы "наладили" механизм легализации иностранных граждан. Им присылали приглашения на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

Правоохранители задержали трех фигуранток дела на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранного студента в размере тысячи долларов США. Во время дальнейших следственных действий у злоумышленниц изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, "черновую" бухгалтерию и 20 тысяч американских долларов.

Им объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.