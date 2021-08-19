Образуют сине-желтый флаг: под Днепром одновременно запустят 500 ракет

На Днепропетровщине в небо полетят 500 ракет одновременно. Это станет новым рекордом Украины. Ракеты будут окрашены в синий и желтый цвет. Таким образом они образуют флаг Украины.

Событие состоится 22 августа с 14:00 до 15:00 в рамках фестиваля воздухоплавания DNIPRO OPEN SKY. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Сине-желтый флаг

В небо запустят ракеты размером как пластиковая бутылка 0,5 литра. Они изготовлены мастерами из разных уголков стран. 250 ракет будут окрашены в желтый цвет, а 250 – в голубой.

Также они будут наполнены безвредной сине-желтой краской, которая оставит при старте след – флаг Украины. Организатором является "Ассоциация Неосфера".

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Текст публикации руководителя Нацреестра рекордов Украины Ланы Ветровой:

В Днепре установят рекорд Украины: в небо одновременно взлетят 500 моделей ракет 22 августа с 14:00 до 15:00 на аэродроме «Каменка» в Днепропетровской области в рамках фестиваля воздухоплавания DNIPRO OPEN SKY ОО «Ассоциация Ноосфера» проведет запуск 500 моделей ракет, созданных мастерами ракетомоделистами из разных уголков страны.

Каждая модель ракеты будет иметь размер чуть больше чем пластиковая бутылка 0,5 л. 250 ракет окрашены в желтый, а еще 250 – в голубой. Все они наполнены нетоксичной краской Холи национальных цветов, благодаря чему при старте сформируют гигантский след в виде цветов флага Украины.