Председатель ТИК Елена Матвиенко сообщила, что регистрация кандидатов уже завершилась. В ближайшее время комиссия должна обнародовать информацию о них.
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Судьба кандидатов решалась на заседании территориальной избирательной комиссии 2 октября. Теперь они имеют 9 дней, чтобы отказаться от участия в выборах, если передумали. Вскоре должны определить и предприятие, которое печатает бюллетени, а также их форму и текст бюллетеней.
Окончательный список кандидатов в мэры Харькова:
- Константин Немичев, лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса";
- Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и экс-нардеп;
- Валерий Говоров с "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Владимир Плетнев, депутат горсовета Харькова от "Партии Шария"
- Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета;
- Александр Кондрусик, самовыдвиженец, психолог по специальности;
- Игорь Терехов от "Блока Кернеса – Успешный Харьков";
- Александр Скорик с "Европейской солидарности";
- "слуга народа" Алина Мустафаева;
- Сергей Ряполов, потерпевший по делу Кернеса;
- глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика;
- пенсионер Виктор Величков;
- самовыдвиженец Денис Ярославский.
Кому отказали в регистрации
В конце сентября в регистрации отказали Виктору Кеммелю. Все потому, что он предоставил неполный пакет документов и не внес залога. Интересно, что в заявлении мужчина написал, что имеет "естественные творческие способности" в различных областях. Не зарегистрировали как кандидата в мэры Харькова и Иджрана Ягуб оглы Абдуллаева. У него также были проблемы с документами и залогом. Кроме этого, в автобиографии не было даты и подписи.
Коротко о выборах мэра Харькова
- Предыдущий городской голова Геннадий Кернес умер в конце декабря 2020 году в больнице в Берлине. Впоследствии Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября 2021 года.
- 11 сентября во городе официально стартовала предвыборная кампания. Заявки от кандидатов на должность в Харькове начали принимать 21 сентября.
- Политологи утверждают, что в избирательной кампании лидируют Игорь Терехов и Михаил Добкин. Они оба баллотируются со слоганами и мыслями Геннадия Кернеса.