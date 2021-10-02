Председатель ТИК Елена Матвиенко сообщила, что регистрация кандидатов уже завершилась. В ближайшее время комиссия должна обнародовать информацию о них.

Читайте также Что от этого изменится, – скандальный Добкин отказался называть Путина преступником

Судьба кандидатов решалась на заседании территориальной избирательной комиссии 2 октября. Теперь они имеют 9 дней, чтобы отказаться от участия в выборах, если передумали. Вскоре должны определить и предприятие, которое печатает бюллетени, а также их форму и текст бюллетеней.

Окончательный список кандидатов в мэры Харькова:

Константин Немичев , лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса";

, лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса"; Михаил Добкин , бывший мэр Харькова и экс-нардеп;

, бывший мэр Харькова и экс-нардеп; Валерий Говоров с "Оппозиционной платформы – За жизнь";

с "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Владимир Плетнев, депутат горсовета Харькова от "Партии Шария"

депутат горсовета Харькова от "Партии Шария" Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета;

бывший депутат горсовета; Александр Кондрусик , самовыдвиженец, психолог по специальности;

, самовыдвиженец, психолог по специальности; Игорь Терехов от "Блока Кернеса – Успешный Харьков";

от "Блока Кернеса – Успешный Харьков"; Александр Скорик с "Европейской солидарности";

с "Европейской солидарности"; "слуга народа" Алина Мустафаева;

Сергей Ряполов , потерпевший по делу Кернеса;

, потерпевший по делу Кернеса; глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика;

пенсионер Виктор Величков;

самовыдвиженец Денис Ярославский.

Кому отказали в регистрации

В конце сентября в регистрации отказали Виктору Кеммелю. Все потому, что он предоставил неполный пакет документов и не внес залога. Интересно, что в заявлении мужчина написал, что имеет "естественные творческие способности" в различных областях. Не зарегистрировали как кандидата в мэры Харькова и Иджрана Ягуб оглы Абдуллаева. У него также были проблемы с документами и залогом. Кроме этого, в автобиографии не было даты и подписи.

Коротко о выборах мэра Харькова