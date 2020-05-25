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Общественный транспорт возвращается на дороги: какая ситуация в городах Украины – видео

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В Україні відновив роботу громадський транспорт
В Україні відновив роботу громадський транспорт / Скриншот з відео

22 мая в Украине начался второй этап ослабления карантина. Следовательно, в некоторых областях власть разрешила возобновить работу общественного транспорта, однако с определенными ограничениями. В частности, пассажирам разрешат ездить в салоне только в масках.

Детальніше про відновлення роботи громадського транспорту в різних регіонах – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Київ

У столиці громадський транспорт розпочав роботу на день пізніше, ніж в інших містах. З 23 травня кияни можуть скористатися автобусом, тролейбусом, трамваєм, маршрутним таксі та іншим транспортом без спеціальної перепустки. Однак людей не пускатимуть в салон без масок.

Також пасажири тепер мають виходити та заходити лише через передні двері, адже окрім масок, кондуктор контролює і кількість людей.

громадський транспорт київ

З 23 травня в Києві розпочав курсувати громадський транспорт / Фото Євген Назаренко

Перед виїздом увесь транспорт обов'язково проходить санітарну обробку. Працівниця тролейбусного депо №1 розповіла, що хімічно обробляють весь транспортний засіб, зокрема, і вікна, поручні, двері.

Хоч вихідними на зупинках черг майже не було, транспорт запустили вже на повну. Пасажири сподіваються, що тепер зменшаться затори. Крім цього, це дозволить зекономити, адже тарифи на таксі значно підвищились.

київ громадський транспорт

Попри те, що громадський транспорт відновив роботу, на дорогах все ще великі затори / Фото Євген Назаренко

Львів

У Львові під час карантину ситуація з громадським транспортом покращилась. Зараз містом курсує міський та приватний транспорт. Аби потрапити туди і не отримати штраф, пасажирам потрібна спеціальна перепустка про забезпечення життєдіяльності міста.

Львів'яни зауважили, що на дорогах поменшало як заторів, так і пасажирів. Громадський транспорт регулярно курсує напівпорожній. Крім цього, скасували безкоштовний проїзд для пільгових категорій.

львів громадський транспорт трамвай

На дорогах Львові зменшилися затори / Скриншот з відео

У салоні тепер завжди лунають попередження місцевих інфекціоністів і звернення міського голови із закликом залишатися вдома.

"Подобається, що зберігається баланс між перевезенням і охороною здоров'я кожної людини. Поки є карантин треба мати ту ситуацію, яку запровадили в транспорті. Це організовує людей і посилює відповідальність перед собою і перед всіма", – відзначив львів'янин Павло.

Харків

На Харківщині також запустили транспорт, адже ситуація на тамтешніх дорогах була схожа на київську: затори – як на дорогах, так і на зупинках.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що в області дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Тепер харків'яни з нетерпінням чекають на повернення і приміських маршрутів. Мешканка міста Галина розповіла, що кілька разів на тиждень їздить до Харкова на роботу. І щоразу долає по 30 кілометрів за чималі гроші.

Дивіться відео 24 каналу про відновлення роботи громадського транспорту:

Україна, послаблення, карантин, Кабмін, транспорт, уряд

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Новости Киева Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Харькова Новости Львова
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