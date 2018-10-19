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      Общественный бюджет: в городах Украины выбрали лучшие проекты для финансирования

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      Не наблюдатели, а непосредственные участники. Уже третий год подряд киевляне сами определяют, на что тратить бюджетные деньги. Такую возможность им предоставляет общественный бюджет. Опробовали его не только в столице, но и в других городах Украины.

      Еще в 2016 году вместо новенькой брусчатки возле одной из столичных школ были старые пешеходные дорожки. Деньги на современное покрытие нашлись в общественном бюджете. Но изначально был проект, набравший нужное количество голосов.

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      И таким образом в Украине уже реализовали немало инициатив. Третий год подряд в Киеве выбирают лучшие общественные проекты. Их на рассмотрение подают сами киевляне. Они же определяют где и что нужно построить или отремонтировать за бюджетные деньги. На сайте Бюджета участия размещают заявки и потом за них голосуют.

      Было подано более 1000 проектов на общую сумму более полумиллиарда гривен. 940 из них допустили к голосованию, из них 340 являются победителями,
      – рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

      На их реализацию предусмотрено 150 миллионов грн. Свои общественные бюджеты кроме столицы имеют полторы сотни украинских городов и одна область – Полтавская. Главное, в этом деле, – доверие – говорят на местах.

      громадський бюджет
      Громадський бюджет у Києві та Львові

      громадський бюджет
      Бюджет участия в Краматорске и Бердянске

      В Житомире, где финансирования ждут 80 проектов, уже поднялся скандал из-за непрозрачного голосования. По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина возможен даже такой сценарий: "Это отмена голосования и отмена бюджета на этот год".

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      Известие шокировало директора местной школы. Елена Нечипорук – автор одного из проектов, у которого уже более тысячи сторонников. "Это недопустимо. Мы на этом месте хотели бы сделать качественное футбольное поле с искусственным покрытием", – сказала автор одного из проектов Бюджета участия Елена Нечипорук. Говорит, в прошлом году благодаря общественному бюджету у школы появилась спортивная площадка. Верит: футбольное поле тоже получат.

      алея героїв громадський бюджет маріуполь
      В Мариуполе планируют разработать "Аллею Героев"

      А вот в прифронтовом Мариуполе такой бюджет в этом году заработает впервые. Больше всего голосов, несмотря на сопротивление отдельных чиновников, местные отдали проект по строительству "Аллеи героев".

      У нас уже есть памятник добровольцам. Хотим в том же месте поставить фотографии наших мариупольских фотографов, на которых будут запечатлены герои этой войны,
      – отметил соавтор одного из проектов Бюджета участия Кирилл Вишняков.

      Суммы бюджетов, их направленности у разных городов разные. Общим является то, что предложить проект и сделать свой выбор может каждый. Исполнителей работ определяют через тендер.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Житомира Новости Мариуполя Волонтеры Бюджет-2019 Бюджет
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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