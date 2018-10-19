Общественный бюджет: в городах Украины выбрали лучшие проекты для финансирования

Не наблюдатели, а непосредственные участники. Уже третий год подряд киевляне сами определяют, на что тратить бюджетные деньги. Такую возможность им предоставляет общественный бюджет. Опробовали его не только в столице, но и в других городах Украины.

Еще в 2016 году вместо новенькой брусчатки возле одной из столичных школ были старые пешеходные дорожки. Деньги на современное покрытие нашлись в общественном бюджете. Но изначально был проект, набравший нужное количество голосов.

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И таким образом в Украине уже реализовали немало инициатив. Третий год подряд в Киеве выбирают лучшие общественные проекты. Их на рассмотрение подают сами киевляне. Они же определяют где и что нужно построить или отремонтировать за бюджетные деньги. На сайте Бюджета участия размещают заявки и потом за них голосуют.

Было подано более 1000 проектов на общую сумму более полумиллиарда гривен. 940 из них допустили к голосованию, из них 340 являются победителями,

– рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

На их реализацию предусмотрено 150 миллионов грн. Свои общественные бюджеты кроме столицы имеют полторы сотни украинских городов и одна область – Полтавская. Главное, в этом деле, – доверие – говорят на местах.



Громадський бюджет у Києві та Львові



Бюджет участия в Краматорске и Бердянске

В Житомире, где финансирования ждут 80 проектов, уже поднялся скандал из-за непрозрачного голосования. По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина возможен даже такой сценарий: "Это отмена голосования и отмена бюджета на этот год".

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Известие шокировало директора местной школы. Елена Нечипорук – автор одного из проектов, у которого уже более тысячи сторонников. "Это недопустимо. Мы на этом месте хотели бы сделать качественное футбольное поле с искусственным покрытием", – сказала автор одного из проектов Бюджета участия Елена Нечипорук. Говорит, в прошлом году благодаря общественному бюджету у школы появилась спортивная площадка. Верит: футбольное поле тоже получат.



В Мариуполе планируют разработать "Аллею Героев"

А вот в прифронтовом Мариуполе такой бюджет в этом году заработает впервые. Больше всего голосов, несмотря на сопротивление отдельных чиновников, местные отдали проект по строительству "Аллеи героев".

У нас уже есть памятник добровольцам. Хотим в том же месте поставить фотографии наших мариупольских фотографов, на которых будут запечатлены герои этой войны,

– отметил соавтор одного из проектов Бюджета участия Кирилл Вишняков.

Суммы бюджетов, их направленности у разных городов разные. Общим является то, что предложить проект и сделать свой выбор может каждый. Исполнителей работ определяют через тендер.