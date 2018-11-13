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      Общественный проект "ЗупиниЛося": кто нарушает больше всего и почему этим не занимается полиция

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      В Киеве активисты из общественной инициативы "ЗупиниЛося" своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. С нарушителями на дорогах активисты работают не так давно, около 2 месяцев, но результат уже есть, и киевлянам он очень нравится.

      Об этом рассказал сооснователь проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Акция "ЗупиниЛося": в Киеве со скандалами и драками взялись наводить порядок на дорогах

      По его словам, результаты уже успешные. "Во-первых, это огласка, влияющая на нарушителей в будущем. Во-вторых, важно, чтобы у всех было желание решать эту проблему. За такое короткое время мы стали очень известными. И это хорошо, ведь значит, что людей волнует эта тема, и сторонников у нас больше, чем противников. Даже когда меня на улице встречают люди, то все благодарят за нашу работу и даже предлагают финансовую помощь", – сказал Константин Андриюк.

      Проект
      Проект "ЗупиниЛося"

      Он отметил, что в Украине таких инспекторов контроля дорожного движения нет, поэтому происходит беспорядок.

      Такими действиями не должны заниматься работники полиции. Во всем цивилизованном мире этим занимаются специальные муниципальные инспекторы. У нас есть закон, где инспектор должен сфотографировать автомобиль с нарушением, выписать ему квитанцию и отправить этого нарушителя в базу данных. Нужно спросить в КГГА, почему таких инспекторов до сих пор нет на улицах Киева, – ответил Андриюк.

      "Самое интересное, что чаще всего нарушают люди, что даже не имеют дорогих машин. Они будто застряли в Советском Союзе со своим менталитетом, ведь когда-то мышление было такое – "все ничье, значит все общее и поэтому немножко мое". Они считают, что если никто не следит за выполнением правил, то можно нарушать", – добавил сооснователь проекта "ЗупиниЛося".

      Теги: Новости Украины Авто Новые правила парковки Новости Киева
      Источник: 24 канал
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