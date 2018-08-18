Общественный транспорт Киева меняет маршруты на время репетиций военного парада

В субботу, 18 августа, в Киеве ориентировочно с 16:45 до 19:00 будут внесены изменения в работу общественного транспорта. Все из-за репетиции военного парада, в рамках которого пройдет механизированная колонна военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Так, временно будет приостановлено курсирование маршрутов:

автобусы маршрутов №2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусы маршрутов №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40а;

трамваи маршрута №18.

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С 19:00 до завершения мероприятий в связи с перекрытием движения транспортных средств на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Хрещатик) – Бессарабская площадь – ул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Крещатик до Европейской площади и во время прохождения колонн предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

троллейбусов маршрутов №5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;

трамваев маршрутов №11, 12, 16, 18, 19.

Внесены изменения и в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:

автобусов маршрута №5 – от ул. Изюмской до ул. Деловой;

автобусов маршрута №20 – от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбедская";

автобусов маршрута №24 на двух участках: от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади;

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута №62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута №69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут). Тарасовской;

автобусов маршрута №114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по существующему маршруту, далее – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту;

автобусов маршрута №118 от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";

автобусов маршрута №137Н от станции метро "Харьковской" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрута №3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Пивденный";

троллейбусов маршрута №9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрутов №5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Билыцкой, ул. Смелянской, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов маршрута №12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";

троллейбусов маршрута №14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрутов №40, 40к от ул. Кадетский гай). Волгоградской (Железнодорожный массив).

троллейбусов маршрута №91Н от ул. Милославской до станции метро "Лыбедская".