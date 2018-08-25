Общежитие университета горело в Киеве: детали

К вечеру 25 августа в Киеве на улице на Дегтяревской, что в Шевченковском районе столицы Украины, произошел пожар в общежитии Национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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"На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание произошло в одной из жилых комнат на седьмом этаже 9-этажного здания. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 16:48 пожар на площади в 15 квадратных метров был локализован, а в 16:58 – ликвидирован", – говорится в сообщении.



Возгорание произошло на 9 этаже общежития НЕУ имени Гетьмана



Заметим, что на месте происшествия работали 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 45 человек личного состава Киевского гарнизона.



"В результате возгорания повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты. К счастью, погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется", – добавляют спасатели.



В результате инцидента была повреждена одна из комнат