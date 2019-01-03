Община на Днепропетровщине поддержала переход к ПЦУ: в УПЦ МП отрицают

Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Рубановское Васильковского района Днепропетровской области поддержали переход в состав Православной церкви Украины. Однако в информационном отделе Днепропетровской епархии факт перехода отрицают.

Об этом сообщает "Радио.Свобода".

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Так, представители храма отмечают, что настоятель церкви отец Василий 30 декабря после службы вынес на суд верующих предложение присоединения храма к новосозданной канонической поместной автокефальной украинской православной церкви.

Я думаю, это первый шаг. А после предоставления Украине Томоса 6 января будет определенная последовательность шагов, пожалуй, нам будут помогать юристы, наверное, надо будет зарегистрировать новый устав в местных органах,

– сообщил помощник настоятеля храма Владимир Деревянко.

Он подчеркнул, что "никто этого не отрицает и не скрывает". Также помощник настоятеля храма добавил, что верующие организовали сбор подписей за переход в состав ПЦУ.

Однако в информационном отделе Днепропетровской епархии УПЦ МП заявили, что информация о переходе Свято-Покровского храма в селе Рубановское в состав ПЦУ "не соответствует действительности".

"Общество и в дальнейшем находится в юрисдикции Днепропетровской епархии Украинской православной церкви", – сообщили там.

Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить прихода храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.