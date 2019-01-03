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      Община на Днепропетровщине поддержала переход к ПЦУ: в УПЦ МП отрицают

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      Парафия УПЦ МП в Днепропетровской области поддержала присоединение к ПЦУ
      Парафия УПЦ МП в Днепропетровской области поддержала присоединение к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Рубановское Васильковского района Днепропетровской области поддержали переход в состав Православной церкви Украины. Однако в информационном отделе Днепропетровской епархии факт перехода отрицают.

      Об этом сообщает "Радио.Свобода".

      Читайте также: Еще одна община УПЦ МП в Черкасской области перешла к Православной церкви Украины

      Так, представители храма отмечают, что настоятель церкви отец Василий 30 декабря после службы вынес на суд верующих предложение присоединения храма к новосозданной канонической поместной автокефальной украинской православной церкви.

      Я думаю, это первый шаг. А после предоставления Украине Томоса 6 января будет определенная последовательность шагов, пожалуй, нам будут помогать юристы, наверное, надо будет зарегистрировать новый устав в местных органах,
      – сообщил помощник настоятеля храма Владимир Деревянко.

      Он подчеркнул, что "никто этого не отрицает и не скрывает". Также помощник настоятеля храма добавил, что верующие организовали сбор подписей за переход в состав ПЦУ.

      Однако в информационном отделе Днепропетровской епархии УПЦ МП заявили, что информация о переходе Свято-Покровского храма в селе Рубановское в состав ПЦУ "не соответствует действительности".

      "Общество и в дальнейшем находится в юрисдикции Днепропетровской епархии Украинской православной церкви", – сообщили там.

      Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить прихода храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      ОБЩИНЫ УПЦ МП ПЕРЕХОДЯТ К ПЦУ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Религия УПЦ МП Православная церковь Украины Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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