Община Золочева зовет на суд предпринимателей, которые захватили часть центральной площади

Община Золочева на Львовщине приглашает на суд ответчиков по делу относительно незаконного строительства в центре города – предпринимателей Барткива и Душницкого.

11 месяцев суд не мог приступить к рассмотрению, потому что заседания переносились из-за болезни или ходатайства ответчиков. У общины лопнуло терпение – после последнего перенесенного заседания городской голова собственноручно повалил забор вокруг самостроя на пл. Вечевой, 1, городской совет огородил лентой границы захваченного участка, а жители начали мирную акцию протеста "Молот має силу". Возглавил ее сам городской голова Игорь Гриньков, который уже 17 дней голодает и работает в палатке возле самостроя.

Только 23 мая Золочевский районный суд перешел к рассмотрению дела по существу, вынес запрет на ведение строительства Душницкому и перенес слушания на 31 мая. Поэтому община приглашает предпринимателей прийти в суд.

Приглашают к освещению события и журналистов. Начало заседания: 11:00, 31 мая по адресу: г. Золочев, ул. Григория Сковороды, 5, Золочевский районный суд Львовской области.

Контактное лицо – Леся Горгота (097 909 6622).