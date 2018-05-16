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Алексей Чибисов

Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки

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РИА
РИА "Новости-Украина" / УНІАН

У вівторок співробітники Служби безпеки та прокуратури Криму провели спецоперацію зі знешкодження осередку російських пропагандистів в Україні.

Це медіа знаходиться у складі забороненої організації Russia Today, що займається імпортом кремлівської пропаганди за кордон. Суто через підготовку до російської агресії в Україні працював найбільший офіс з усих іноземних — росіянам був потрібен штаб для інформаційних та психологічних спецоперацій в Україні.

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А коли ж напряму діяльність юридичної структури "Раша тудей" в Україні заборонили (хоч щось зробили), росіянам довелось створювати такий собі штаб на базі однієї зі своїх редакцій. Працювали у "РИА Новостях" здебільшого українці, бо майже всі громадяни РФ, швиденько поїхали, як тільки пропагандистів почали потрохи депортувати із країни.

Втім, фінансування проекту "штабу" було великим, зарплати — чималі, то ж тих, хто звільнився з агенції у 2014-му можна перелічити по пальцях однієї руки, а ще й нових співробітників набрали. А що, проблема знайти таких, хто за великі гроші неньку зрадить?

Але то риторика. За особисті внески у справі окупації України росіяни, не переймаючись, нагороджували співробітників медальками, паспортами із двоглавою курицею, преміями. А ті й раді старатися.

З початку 2015-го "РИА Новости-Украина" фактично стало місцем, звідки керували спецопераціями психологічних військ на підконтрольній Києву території. Тут роздавали гроші на фінансування антиукраїнських акцій, допомагали зальотним іноземним журналістам "правильно розібратися" у ситуації, давали накази всіляким Гужвам та іншим проросійським діячам, що називають себе українськими журналістами.

Як таке взагалі могло статися, що офіс російської компанії з дезінформації працював так довго, а слідчі СБУ та прокуратури змогли "відкрити Америку" про їх діяльність лише у 2018-му. Тут все просто.

Обшуки в РІА
Обшуки в "РИА Новости-Украина"

По-перше, офісні генерали з тієї саме служби бояться зробити щось без наказу. Відповідно їх підлеглі часто навіть не підходять із інформацією про те, що потрібно прикрити когось із діячів, що несуть загрозу нацбезпеці – чекають, доки на те зверху дадуть вказівку. Так простіше і місце роботи зберегти, і нерви собі зберегти.

Більше того, наша правоохоронна система настільки погана, що навіть прикрити таку структуру із російським фінансуванням не так легко. Тільки у нас можна кричати, що підтримуєш "ДНР", але якщо не поєднувати при цьому слова "Путін" та "введи", це не вважатиметься злочином.

Можна писати що завгодно, але при цьому доки напряму не закликатимеш взяти до рук зброю, ти взагалі не порушник. І будь-який адвокат із легкістю розіб'є доводи прокурорів, якщо вони не будуть обгрунтовані беззаперечними доказами. А їх спробуй ще знайди. На обшук потрібне рішення суддів, які також не дуже бажають займатися реальними справами.

От і "дізналися" про антиукраїнську діяльність пропагандистів правоохоронці лише у травні цього року.

Общуки в РІА
Обшуки в "РИА Новости-Украина"

А тепер — скандали. Українці, що цілком зрозуміло, незадоволені роботою спецслужби, яка, як здається зі сторони, нічого не робила чотири роки у цьому напрямку. Росіяни, зі свого боку, жаліються до ОБСЄ, всіляких міжнародних союзів журналістів та інших організацій.

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І нічого ми не почуємо, окрім заяв накшалт "утиски свобожи слова є неприпустимими" та "ми занепокоєні подіями у "РИА Новости-Украина". А що ще можуть сказати інфантильні європейці, яких так чи інакше спонсорує Росія?

Втім, факт залишається фактом, вчора правоохоронці знешкодили серйозну групу росіян-пропагандистів. Точніше, час покаже, чи розгорнуть кремлівські куратори потужну діяльність на цьому терені знов. Однак на певні місяці із цим точно будуть проблеми. І це, безумовно, перемога, бо навіть якщо затриманих не посадять чи вони втечуть з України, ряд спецоперацій окупантів зірвано, а зрадникам-колаборантів створили чимало проблем, хоча б фінансових, бо відкупитися чи організувати втечу коштуватиме немаленьких грошей.

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости политики Украина – Россия Российская пропаганда Публикации Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СМИ СБУ Скандал
Источник: 24 Канал
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