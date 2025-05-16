Животное во время обстрела получило страшные ожоги и травмы, а ее хозяева погибли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Animal Rescue Group.

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Кошку дважды возвращали к жизни

Владельцами кошки была семья волонтеров – мама с сыном проживали в Шевченковском районе столицы, куда попал российский "Шахед". Они занимались спасением животных и в целом приютили 10 котов.

Одного из них, обгоревшего и испуганного, волонтеры обнаружили среди обломков. Это была Аля.

Аля умерла. Маленькая продержалась неделю. Она пережила взрыв, который унес жизни ее семьи. Ее нашли обгоревшей под домом и госпитализировали. Подруга владелицы опознала кошку и думала забрать к себе после лечения… Даже в своем состоянии – Аля была нежной, ласковой, и тянулась к людям. Это невыразимо больно - когда в очередной раз погибает невинная жизнь из-за действий страны-агрессора,

– написали в Kyiv Animal Rescue Group.

Там рассказали, что врачи приложили все усилия, чтобы спасти жизнь кошки: лечили ожоги, проводили обезболивание, установили эзофагостому (специальный зонд для питания).

Кошка умерла от остановки дыхания. Ее трижды реанимировали – дважды успешно, но третий раз оказался неудачным.

Как рассказали ветеринары, первая неделя во время ожоговой болезни является наиболее критической. В таких случаях пациенты, которые пережили первую фазу лечения, часто умирают от ожоговой токсемии (второй стадии ожоговой болезни) и полиорганной недостаточности (стресс-реакции организма).