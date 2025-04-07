30 минут до самого страшного дня в жизни: мама пострадавшего ребенка показала кадры из Кривого Рога

В сети появилось видео с кадрами детской площадки в Кривом Роге перед тем как, туда попала российская ракета. Его сняла Мария Дидык, которая с дочерью Афиной в момент атаки была там, они чудом выжили.

На кадрах зафиксирован мирный вечер пятницы, когда родители с детьми прогуливались возле своих многоэтажек, но через 30 минут Россия убила 20 из них, передает 24 Канал.

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Афина упала возле карусели и закрывала ручками ушки

6 апреля Мария Дидык опубликовала видео и подписала его словами "За 30 минут до самого страшного дня в моей жизни".

Я не хочу, чтобы этот день и эти страшные моменты остались в моей памяти, а особенно в памяти Афины. Но мир должен видеть что творят ... Они должны это остановить ... Так не может быть. Я благодарю Бога тысячу раз, что находясь 10 метров от взрыва, на этой площадке... на этой лавочке и качелях... мы с Афиной чудом остались живы... из всех кто был там,

– написала женщина.

Она рассказала, что быстро среагировала после взрыва и за 2 секунды страха нашла Афину среди тумана пыли и обломков. Девочка упала возле карусели и закрывала ручками ушки от сильной вибрации и свиста.

Она очень тяжело дышала, а ее губы белели. Женщина схватила на руки дочь и побежала с ней к дороге.

Вокруг себя я не видела никого, только бежала и кричала, чтобы Афина дышала. Подъехала женщина на машине, и я быстро села к ней, она довезла нас до больницы... Эти минуты дороги были адом. Я кричала Афине, чтобы она дышала, потому что она отключалась,

– вспоминает тот страшный день Мария.

30 минут до удара по детской площадке в Кривом Роге: смотрите на видео

В больницу они попали одни из первых.

Девочку вместе с папой, который сразу прибыл в медучреждение, забрали в детскую реанимацию.

Маму же оставили в той больнице, потому что она получила ранение ноги.

Сейчас маленькая Афина находится под наблюдением врачей. Ей должны провести операцию и удалить обломок.