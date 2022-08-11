россияне "Смерчем" атаковали портовую инфраструктуру Николаевщины

Обстановка на Южнобужском направлении очень напряженная, однако контролируемая. Враг не перестает накрывать населенные пункты своими снарядами. Так под обстрел из "Смерчей" попал Николаев,

Украинская армия пытается сковать своими действиями вражеские войска. За это оккупанты терроризируют освобожденные населенные пункты.

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Враги продолжают бить из РСЗО и тяжелой артиллерии

По селам и городам, а также позициям украинских военных, россияне открывают огонь из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Из "Смерчей" враги обстреляли портовую инфраструктуру Николаева, а из "Градов" - Никополь.

Там повреждено 7 зданий, 2 школы. Погибли три гражданских, ранены – 9. Под огонь попала и Великая Костромка.

россияне обороняют занятые рубежи

В оперативном командовании "Юг" говорят, что существенных изменений в положении и составе войск противника нет. россияне пытаются удержать ранее занятые рубежи.

В Черном море сейчас шторм. В акватории находятся 11 боевых кораблей и катеров вражеского флота. Они продолжают маневрировать от мыса Тарханкут к Новороссийску.

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Обстрелы Николаева: последние новости

В ночь на 10 августа россияне снова обстреляли Николаев, повреждения получили многие здания.

8 августа город попал под огонь из "Смерчей". Готели оккупанты по гражданской инфраструктуре.

Между тем, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что противник уже не будет обстреливать областной центр из С-300, ведь их уничтожили украинские военные.

Смотрите в видео – об обстреле Никополя из "Градов":



