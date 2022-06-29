После жестокого утреннего обстрела оккупантами в Николаеве в местные больницы стали прибывать пострадавшие. Среди них – и крошечная девочка, получившая повреждение ноги.

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Очевидцы милого события запечатлели поющую украинку на видео. Маленькая патриотка уже стала звездой местных телеграм-каналов.

В то время как девочке обрабатывают раны и перевязывают поврежденную ногу, она поет гимн Украины.

Раненая девочка поет гимн Украины: милое видео из Николаева

Девочка, получившая ранение от циничной атаки россиян, продолжает верить в свою страну и демонстрирует несокрушимость наших граждан при любых условиях.

Обстрел Николаева 29 июня: что известно об ударе кафиров

Утром 29 июня россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Николаеву. Прилетело в жилую многоэтажку. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

В общей сложности россияне выпустили по Николаеву 8 ракет.

Жители Николаева услышали взрывы после 07:00. Впоследствии власти подтвердили: по городу были "прилеты". На место происшествия отправились медики и спасатели – ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

В результате атаки в одном подъезде разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Там вспыхнул пожар. В соседних домах ударная волна вышибала окна.

Кроме того, от вражеской атаки разрушило 10 частных гаражей, расположенных рядом. Машины тоже повреждены.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что оставшимся без дома людям предложат эвакуироваться подальше или переехать во временные приюты. Речь идет о детских садах и школах, которые используют для переселенцев.

Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но затем эти цифры выросли. По состоянию на 11:00 известно, что погибли четыре человека. Глава Николаевской ОВА писал, что пять человек получили ранения. В ГСЧС говорят, что ранены двое. Пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь.

Спасатели разбирают завалы, идет поисковая операция. От ГСЧС привлекли 50 человек и 10 единиц техники.

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