Обстрел Николаева: пострадавшая маленькая девочка спела гимн Украины – милое видео
В одной из больниц, принимавших раненых после утреннего обстрела Николаева, сняли видео, которое растрогает любого. Маленькая девочка, раненная оккупантами, поет гимн Украины во время перевязок.
После жестокого утреннего обстрела оккупантами в Николаеве в местные больницы стали прибывать пострадавшие. Среди них – и крошечная девочка, получившая повреждение ноги.
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Очевидцы милого события запечатлели поющую украинку на видео. Маленькая патриотка уже стала звездой местных телеграм-каналов.
В то время как девочке обрабатывают раны и перевязывают поврежденную ногу, она поет гимн Украины.
Раненая девочка поет гимн Украины: милое видео из Николаева
Девочка, получившая ранение от циничной атаки россиян, продолжает верить в свою страну и демонстрирует несокрушимость наших граждан при любых условиях.
Обстрел Николаева 29 июня: что известно об ударе кафиров
- Утром 29 июня россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Николаеву. Прилетело в жилую многоэтажку. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
- В общей сложности россияне выпустили по Николаеву 8 ракет.
- Жители Николаева услышали взрывы после 07:00. Впоследствии власти подтвердили: по городу были "прилеты". На место происшествия отправились медики и спасатели – ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
- В результате атаки в одном подъезде разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Там вспыхнул пожар. В соседних домах ударная волна вышибала окна.
- Кроме того, от вражеской атаки разрушило 10 частных гаражей, расположенных рядом. Машины тоже повреждены.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что оставшимся без дома людям предложат эвакуироваться подальше или переехать во временные приюты. Речь идет о детских садах и школах, которые используют для переселенцев.
- Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но затем эти цифры выросли. По состоянию на 11:00 известно, что погибли четыре человека. Глава Николаевской ОВА писал, что пять человек получили ранения. В ГСЧС говорят, что ранены двое. Пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь.
- Спасатели разбирают завалы, идет поисковая операция. От ГСЧС привлекли 50 человек и 10 единиц техники.
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