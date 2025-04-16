В комментарии журналистам женщина поделилась, как пережила ужасный день 13 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.медиа".

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Собирались к бабушке в гости

Россияне ударили баллистической ракетой по Сумах утром 13 апреля – в Вербное воскресенье. Враг использовал ракету с кассетным боеприпасом, чтобы убить как можно больше людей.

В эпицентре обстрела оказались и Татьяна с маленькой дочкой Лизой. Кадры, как мать успокаивает дочь после обстрела, разлетелись едва ли не на весь мир. Сейчас в комментарии журналистам Татьяна рассказала о том страшном дне.

Так, женщина рассказала, что 13 апреля вместе с дочкой собиралась в гости к бабушке.

Когда одевались, то дочь говорит, надень мне крестик. Она не любит его носить, а в тот день говорит – "надень". Я удивилась еще так,

– вспомнила Татьяна.

После того, как собрались, Татьяна вместе с Лизой пошли на остановку и сели в тот самый, который оказался в эпицентре ракетного удара. Когда мама с доченькой зашли в транспорт, то он уже был набит людьми. По словам Татьяны, им место уступил мальчик-школьник. Как окажется впоследствии, это 13-летний Кирилл, который позже будет спасать людей.

Татьяна вспомнила, что сидела с дочкой возле средней двери. Затем она услышала мощный взрыв, сразу обернула дочь своим телом. После того везде посыпалось стекло, были осколки и много пыли.

После того женщина пыталась выйти из автобуса, но не получалось встать. Тогда матери с ребенком подала руку другая женщина.

"Мне какая-то женщина подала руку, я вышла. Все внимание было приковано к дочери, потому что она очень сильно плакала и кричала, но краем глаза я увидела, как лежали вокруг люди", – рассказала Татьяна.

После того, как женщине с ребенком удалось выбраться, то они встали возле дома и начали ждать мужа. В тот момент к ним подошла журналистка и спросила, можно ли их сфотографировать.

"Когда я увидела, что это видео так разошлось... комментариев много писали. Мне так и неудобно, ведь мы как будто какие-то главные герои", – добавила Татьяна.

К счастью, мама с дочкой получили незначительные травмы – порезы от стекла. Сейчас женщина рассказала, что ребенок понемногу отходит от стресса, а она – наоборот. По словам Татьяны, она чувствует себя виноватой, что поехали во время воздушной тревоги именно на этом автобусе. Женщина утверждает, что они опаздывали на автобус, но почему-то успели и оказались в эпицентре удара.

Татьяна, которая обнимала дочь на месте удара, рассказала о пережитом: смотрите видео

Напомним, что в результате ракетного удара по Сумах погибло 36 человек, еще 125 – получили ранения.