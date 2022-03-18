Обстрел жилого квартала на Подоле в Киеве: прокуратура начала расследование

Российские оккупанты 18 марта обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. Столичная прокуратура начала расследование по факту нарушения обычаев войны и умышленного убийства.

Прокуратура установила, что 18 марта около 8 часов утра вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел территории жилой застройки в Киеве.

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Обломки ракеты попали в 5-этажный жилой дом в Подольском районе. Это привело к возгоранию квартир с 1 по 3 этажа. Всего повреждения получили 6 жилых домов, детский сад и школа.

Пока известно, что один человек погиб, 19 пострадали (среди них 4 детей) и 98 человек эвакуированы. Спасательные работы продолжаются, так что количество пострадавших может увеличиться.

Как выглядит разрушенная 5-этажка на Подоле в Киеве:

К слову, враг беспощадно обстреливает Киевщину. К примеру, ракетный удар полностью уничтожил дома в Калиновке. Одна женщина погибла, еще одного мужчину так и не смогли найти.

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