22:06
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
18°C 12°C
  • понедельник
    19°C 9°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели

16 Читати новину українською
Топ видео недели
Топ видео недели / 24 Канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Жестокий обстрел школы на Светлодарской Дуге

Российские наемники обстреляли мирный город Светлодарск. Там уничтожены дома и автобус, а один снаряд разорвался прямо у школы, где находилось почти 400 детей. Первыми на помощь приехали военные. Раненых в школе, к счастью, не нашли, 375 учеников чудом уцелели. Бойцы начали разгребать обломки и искать металлические осколки. Ликвидировать последствия обстрела помогали и местные активисты.

Видеокомментарий учеников школы и военных ВСУ

Долгожданное принятие закона о трансплантации

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. То есть теперь изъятия органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия. Закон предусматривает, что трансплантация будет бесплатной, кроме гемопоэтических стволовых клеток. Согласно статье 16 закона каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после его смерти.

Видео с заседания ВР, на котором приняли данный законопроект

Яркий День вышиванки в Верховной Раде

День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. В этом году День вышиванки приходится на 17 мая. На работу в вышиванках пришли многие депутаты в Верховной Раде. Они поделились яркими и колоритными фото в соцсетях. Фотографиями в вышиванках на работе также делятся работники Кабмина, СБУ, ГПУ, Госпогранслужбы.

Видео с комментариями депутатов в вышиванках

Ветеран АТО Олег Толмачев не пожал руку Порошенко

На прошлой неделе о ветеране войны в Донбассе Олеге Толмачеве активно заговорили после того, как он отказался пожать руку Петру Порошенко. Произошло это во время национального отбора на соревнования "Игры непокоренных". Мужчина уже объяснил свою позицию, мол, главнокомандующий только и говорит, что закончит военную операцию на Донбассе, а война и дальше затягивается.

Видео с награждения, на котором ветеран Толмачев не пожал руку Порошенко

Суд Херсона арестовал руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского

15 мая работники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. В Херсонском городском суде избрана мера пресечения для руководителя информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в виде ареста на два месяца.

Видео с заседания суда над Вышинским

 

Теги: Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Дети Светлодарская дуга Видео недели Законопроект Верховная Рада День вышиванки Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук