Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели

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Жестокий обстрел школы на Светлодарской Дуге

Российские наемники обстреляли мирный город Светлодарск. Там уничтожены дома и автобус, а один снаряд разорвался прямо у школы, где находилось почти 400 детей. Первыми на помощь приехали военные. Раненых в школе, к счастью, не нашли, 375 учеников чудом уцелели. Бойцы начали разгребать обломки и искать металлические осколки. Ликвидировать последствия обстрела помогали и местные активисты.

Видеокомментарий учеников школы и военных ВСУ

Долгожданное принятие закона о трансплантации

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. То есть теперь изъятия органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия. Закон предусматривает, что трансплантация будет бесплатной, кроме гемопоэтических стволовых клеток. Согласно статье 16 закона каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после его смерти.

Видео с заседания ВР, на котором приняли данный законопроект

Яркий День вышиванки в Верховной Раде

День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. В этом году День вышиванки приходится на 17 мая. На работу в вышиванках пришли многие депутаты в Верховной Раде. Они поделились яркими и колоритными фото в соцсетях. Фотографиями в вышиванках на работе также делятся работники Кабмина, СБУ, ГПУ, Госпогранслужбы.

Видео с комментариями депутатов в вышиванках

Ветеран АТО Олег Толмачев не пожал руку Порошенко

На прошлой неделе о ветеране войны в Донбассе Олеге Толмачеве активно заговорили после того, как он отказался пожать руку Петру Порошенко. Произошло это во время национального отбора на соревнования "Игры непокоренных". Мужчина уже объяснил свою позицию, мол, главнокомандующий только и говорит, что закончит военную операцию на Донбассе, а война и дальше затягивается.

Видео с награждения, на котором ветеран Толмачев не пожал руку Порошенко

Суд Херсона арестовал руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского

15 мая работники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. В Херсонском городском суде избрана мера пресечения для руководителя информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в виде ареста на два месяца.

Видео с заседания суда над Вышинским