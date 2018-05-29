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Обстрел Зализного, во время которого погибла школьница, расследуют как теракт, – ГПУ

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Пресс-секретарь генерального прокурора сообщила о ходе расследования дела
Пресс-секретарь генерального прокурора сообщила о ходе расследования дела / racurs.ua

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган рассказала о ходе расследования обстрела Зализного, во время которого погибла 15-летняя школьница Дарья Каземирова.

Об этом пресс-секретарь прокурора сообщила на своей странице в Facebook.

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В ходе досудебного расследования установлено, что 28 мая в 11:40 членами террористической организации "ДНР" из города Горловка Донецкой области был совершен обстрел населенного пункта Зализное Торецкого района. В результате разрыва одного снаряда погиб несовершеннолетний. Следствие получило убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации "ДНР",
– говорится в сообщении.

Кроме этого, Сарган привела доказательства того, что обстрел устроили пророссийские боевики со стороны Горловки.

Так, ближайшие позиции членов террористической организации "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 километров от места происшествия и на терриконе шахты "Гагарина" на расстоянии 3,4 километра от места происшествия.

"Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния", – отметила Сарган.

Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянута в направлении полета снаряда. Это указывает на то, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", которая расположена на подконтрольной российским оккупационным силам территории.

Напомним, в понедельник, 28 мая, в оккупированном поселке Зализный вблизи Торецка вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья Каземирова. Совсем недавно, 25 мая, она отпраздновала свой день рождения.

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Жертвы Война на Донбассе ГПУ
Источник: 24 канал
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