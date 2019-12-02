Обстреляли авто Соболева и погиб его сын: кто мог совершить покушение на депутата

Вечером 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль, в котором находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. В момент стрельбы вместе с ним был его 3-летний сын Александр. К сожалению, ребенок от огнестрельного ранения погиб. В связи с этим журналисты вспомнили, что еще в 2016 году Соболев открыто заявлял об угрозах и даже назвал имя "оппонента" – Артур Емельянов.

Об угрозах в свою сторону говорил Соболев

В 20016 году депутат Киевсовета, в частности, рассказывал, что ему кто-то подбросил записку с угрозами и фонарик. Якобы намекнули на лазерный прицел. Также он обнародовал соответствующее фото, на котором можно увидеть, какой все это имело вид. Соболев подчеркивал, что грязные кампании против него не дают результата, поэтому, видимо, заказчики перешли на новый уровень, пишет "Обозреватель".

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Письмо с угрозами в сторону Соболева и фонарик, 2016 год

Одним из тех, кто на него оказывает давление, политик называл еще одного "донецкого" – Артура Емельянова. По словам Соболева, поэтому якобы удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария". Вместе, мол, они преследовали одну цель – отнять недвижимость в Мариуполе.

Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их криминальных замыслов представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролирует народный депутат Дмитрий Линько,

– писал он в фейсбуке.

Также в комментарии СМИ он отмечал, что упомянутых им Емельянова, Малика и Брославського рейдерами называют открыто, "потому при Януковиче они переделили пол страны".

"Я чужого не считаю, но по словам их жертв, они не гнушались ничем, ни данью, ни долей в бизнесе. Сегодня они размещают огромные суммы в Австрии... В публичной плоскости достаточно информации о том, как и зачем Артур Емельянов расставлял своих людей в хозяйственных судах Украины. В то же время методы контроля – разные: шантаж, подкуп, угрозы", – подчеркнул Соболев.

Он добавлял, что "с этими людьми невозможно доказывать свою правоту". В качестве примера он приводил "справедливые" судебные решения, которые выносили судьи в отношении рейдерских захватов предприятий.

"У этих людей в жизни есть один девиз – решаем все и везде. А учитывая их неограниченные финансовые возможности, всех неугодных или несогласных они уничтожают всевозможными методами", – констатировал депутат.

По словам собеседника "Обозревателя", "война" между Соболевым и Емельяновым не сошла на нет". Более того, совсем недавно они сошлись еще в одном деле, в котором крутятся очень большие деньги. В то же время источник издания подчеркнул, что Соболев – тоже не ангел".

В свое время об Емельянове говорили и в Верховной Раде

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Что известно об Артуре Емельянове

Сегодня Емельянов является судьей Высшего хозяйственного суда, несмотря на то, что еще в январе 2019 года им занялся Высший совет правосудия. Его называют человеком "семьи" Януковича и главным "архитектором" заказных судебных решений во времена президента-беглеца. Бывшая глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко в свое время говорила, что Емельянов вместе с бывшим председателем Высшего хозяйственного суда Виктором Татьковым организовали крупнейшую коррупционную схему в хозяйственных судах, в которой было задействовано около 500 служителей Фемиды.

Известно, что в 2010 – 2014 годах Емельянов был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В сентябре 2015 года прошел люстрационную проверку. А в октябре 2016-го Генпрокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями. В 2018-м – появилось подозрение в финансировании боевиков "ДНР". Артуром Емельяновым также заинтересовалась прокуратура Австрии – в деле о похищении гражданина Германии.

Бывшая жена Емельянова, Светлана, владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира: виллой в Анталии, апартаментами в Дубае, отелями в Вене, а также фирмой, которая управляет отелями в Франкфурте-на-Майне (Германия). Развод Светланы и Артура считают фиктивным (они продолжали жить вместе). Но официальный развод позволил тогда избежать декларирования больших доходов.

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Артур Емельянов вместе с "бывшей" женой Светланой в аэропорту Будапешта, апрель 2019-го