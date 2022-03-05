Обстрелы жилых домов в Харькове: загорелись 10 многоэтажек

Враги обстреляли микрорайон Северная Салтовка в Харькове. Снаряды повредили не менее 10 многоэтажек, в них начались пожары.

По данным ГСЧС, возгорание квартир произошло на верхних этажах.

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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и сколько квартир повреждено.



Последствия авиаудара в Харькове / Фото ГСЧС

ГСЧС привлекла к работе 35 человек и 9 единиц техники. Однако из-за постоянных обстрелов работы спасателей прекращаются.

Российские военные цинично обстреливают мирный Харьков. Кремль убеждает, что, якобы гражданских не трогают, но на самом деле войска России намеренно сбрасывают бомбы в жилые районы. Одна из них разгромила 1 марта Майдан Свободы. Жертв и раненых – десятки. Детали и фото – в статье.

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